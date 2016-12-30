Омский арбитраж оставил главе Калачинского района иномарку за полтора миллиона

Скандальный аукцион по покупке дорогой иномарки Центром учёта и содержания собственности Калачинского района для его главы – Фридриха Мецлера признан судом действительным. Арбитраж даже посчитал, что чиновники на этой закупке сэкономили деньги.

Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил требования регионального заместителя прокурора о признании недействительным муниципального контракта, заключённого между Центром учёта и содержания собственности Калачинского района и ООО "Евразия центр". Напомним, в мае этого года администрация района объявила о проведении аукциона на поставку автомобиля Nissan X-Trail белого цвета. Авто предназначалось главе – Фридриху Мецлеру. На торги тогда никто не заявился, поэтому их отменили. Победитель нашелся со второй попытки. Им стало ООО "Евразия центр", входящее в бизнес-структуру семьи Фридманов. Компания предложила поставить требуемое авто за 1,5 млн руб.

Действиями чиновников тогда заинтересовалась прокуратура, ведь в аукционной документации была прописана поставка конкретного автомобиля японского производителя – Nissan X-Trail. Правоохранительное ведомство обратилось в суд, где просило обязать покупателя вернуть машину, а продавца – уплаченные за неё деньги. Естественно, представители администрации против требований прокурорских работников возражали, заявляя: под указанные в документации могут подойти и другие марки. К примеру, Nissan Patrol, Land Rover Range Rover Evoque или Jaguar F-Pace.

Изучив мнение всех сторон, суд выразил свое. Он признал, что указанные в спецификации к аукционной документации соответствуют лишь одной марке – Nissan X-Trail. Поэтому чиновники действовали незаконно, прописывая подобные параметры в документах. Тем не менее, как сказано в решении, закон прямо не запрещает приобретать авто по цене полтора миллиона рублей. Более того, "с учетом доводов прокуратуры о том, что технические характеристики приобретенного автомобиля соответствуют аналогам, предлагаемым на рынке по более высоким ценам, наоборот, можно сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств". Но пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.