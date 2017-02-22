В Омске главе "Сибирского деликатеса" предъявили обвинение

Сегодня, 22 февраля, пресс-служба омского УМВД сообщила о том, что собственнику и руководителю группы компаний по производству и реализации мясной и молочной продукции было предъявлено обвинение в сокрытии или отчуждении имущества при наличии признаков банкротства, а также незаконном воспрепятствовании деятельности конкурсного управляющего. Имя и компанию силовики не называют, но, как выяснил "Омск Здесь", речь идёт об ООО "Сибирский деликатес", которым руководит предприниматель Алексей Шамаев.

- В ходе предварительного расследования установлено, что глава группы компаний в период с января по апрель 2016 года при осуществлении процедуры банкротства предпринял действия по сокрытию части имущества компании путём реализации его по поддельным документам третьим лицам на сумму 15 млн руб., а также подготовил к вывозу, но не успел осуществить, имущество на сумму более 6 млн руб. Кроме того, он воспрепятствовал деятельности конкурсного управляющего путём отказа в передаче документов, необходимых для исполнения обязанностей последнего, - сообщает пресс-служба омского УМВД.

Адвокат Алексея Шамаева Виолетта Волкова в беседе с корреспондентом ИА "Омск Здесь" сообщила, что вину в инкриминируемых преступлениях её подзащитный не признаёт. По её словам, с момента объявления конкурсного производства Алексея Шамаева не пускали на территорию предприятия. Соответственно, уверяет адвокат, никаких документов он скрывать от управляющего не мог. Что касается имущества, сокрытие или отчуждение которого вменяется Шамаеву, - то оно, по словам Виолетты Волковой, никогда не принадлежало "Сибирскому деликатесу". Адвокат сообщила, что речь идёт о трёх пельменных аппаратах.

- Позиция Шамаева абсолютно однозначная: виновным во всех инкриминируемых ему деяниях он себя не признаёт, - сообщила Виолетта Волкова. - Мы считаем, что это месть за ту ситуацию, которая вышла со следователем УМВД (речь идёт о Павле Юрченко, которого задержали по обвинению в получении взятки от Виолетты Волковой - прим. ред.). И следствие по Шамаеву сейчас ведётся в том же самом органе. Поэтому, естественно, есть доля недоверия к тому следствию, которое сейчас проводит данный следственный орган. Я как адвокат не вижу никаких оснований для привлечения Шамаева к уголовной ответственности, потому что есть документы, которые прямо противоречат предъявленному обвинению и говорят о невиновности моего подзащитного. Но расследование прошло в очень скором темпе. Уголовное дело по поводу отказа от передачи документов Шамаевым было возбуждено фактически в тот же день, когда возбудили уголовное дело в отношении следователя Юрченко.

В омском УМВД корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что уголовное дело в отношении Алексея Шамаева было возбуждено 29 июня 2016 года. Задержание же Павла Юрченко состоялось в декабре 2016 года. Напомним, Виолетта Волкова выступила посредником при передаче под контролем сотрудников омского СУ СК России 600 тыс. руб. следователю, который вёл уголовное дело, возбуждённое в отношении Алексея Шамаева по статье "Неправомерные действия при банкротстве".

Сейчас обвиняемому Алексею Шамаеву предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, затем документы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а после этого - в суд. За преступления, совершение которых вменяют главе "Сибирского деликатеса", предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Справка:

Компания "Сибирский деликатес" впервые предложила рынку свою продукцию в 2000 году. Сначала это было небольшое производство в посёлке Москаленки Омской области, на котором работало не более 20 человек на небольшой территории. Компания быстро развивалась, с 2004 года Алексей Шамаев начал открывать филиалы в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. К 2008 году "Сибирский деликатес" стал крупным холдингом, филиалы которого работали по всей стране. Основной его деятельностью стало производство и реализация быстрозамороженных мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных деликатесов. В январе 2016 года было объявлено о том, что на предприятии введено наблюдение, поскольку холдинг задолжал АО "ЮниКредитБанк" 328,5 млн руб.