Главного бухгалтера омской "Тепловой компании" оштрафовали на 50 тысяч рублей
Экономика  •   1 февраля 2017, 11:08  •  печать

Главного бухгалтера омской "Тепловой компании" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Автор: Виктория Стрельникова

Как выяснила прокуратура Омска, на муниципальном предприятии нарушался порядок ценообразования. Виновным в этом оказался главный бухгалтер.

Прокуратура города провела проверку в МП г. Омска "Тепловая компания", в ходе которой выявила нарушения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также регулируемых видов деятельности. Выяснилось, что планы счетов компании не содержали разделения расходов и доходов по видам деятельности и тепловым источникам. А это нарушает принцип разделения затрат в учётной политике организации.

Как поясняют в правоохранительном ведомстве, "Тепловая компания" таким образом нарушает Основы ценообразования в сфере теплоснабжения. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП (иное нарушение установленного порядка ценообразования). К ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. привлечена главный бухгалтер предприятия. Но это решение в силу не вступило. Проверка деятельности МП "Тепловая компания" продолжается.

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r Теги  •  #МП Тепловая компания #проверка #прокуратура #штраф

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