Главного бухгалтера омской "Тепловой компании" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Прокуратура города провела проверку в МП г. Омска "Тепловая компания", в ходе которой выявила нарушения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также регулируемых видов деятельности. Выяснилось, что планы счетов компании не содержали разделения расходов и доходов по видам деятельности и тепловым источникам. А это нарушает принцип разделения затрат в учётной политике организации.

Как поясняют в правоохранительном ведомстве, "Тепловая компания" таким образом нарушает Основы ценообразования в сфере теплоснабжения. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП (иное нарушение установленного порядка ценообразования). К ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. привлечена главный бухгалтер предприятия. Но это решение в силу не вступило. Проверка деятельности МП "Тепловая компания" продолжается.