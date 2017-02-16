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В Омске правительство и мэрия поспорили из-за 50 млн рублей
Политика  •  16 февраля 2017, 08:55, последнее обновление 16 февраля 2017, 09:22  •  печать

В Омске правительство и мэрия поспорили из-за 50 млн рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Региональная и областная власть пытаются выяснить, куда пропали 50 млн рублей, выделенные на приобретение дорожной техники.

На вчерашней пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что в прошлом году администрация Омска получила 50 млн рублей на приобретение дорожной техники. Однако торги так и не состоялись.

В 2016 году мы давали городу 100 млн рублей на содержание дорог, 50 млн из них необходимо было направить на покупку дорожной техники, - напомнил Назаров. - Техника так и не появилась. Нам сказали, что объявленные торги не состоялись… Теперь эти 50 млн где-то болтаются.

Ответ администрации города не заставил себя ждать. Там факт получения 100 млн рублей подтвердили, но сослались на то, что купить технику на условиях лизинга не удалось. 50 млн рублей были перенаправлены на финансирование мероприятий по содержанию дорог. "Администрация города представила в региональное правительство необходимый отчёт, замечаний по которому не возникло", - отметил заместитель директора департамента информационной политики Виктор Гашеев.

История получила продолжение, когда её прокомментировал начальник главного управления информационной политики правительства Омской области Станислав Сумароков. По его словам, о приобретении дорожной техники губернатор Виктор Назаров и мэр Вячеслав Двораковский "договаривались лично и, конечно, документами не озаботились". "В итоге мэрия легко "сбрасывает" джентельменские соглашения на ноль и предстаёт во всём белом", - резюмировал пиарщик.

r Теги  •  #Виктор Назаров #Вячеслав Двораковский #снегоуборочная техника

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