Строительство Красногорского гидроузла продолжится в 2018 году

Пока на Красногорском гидроузле за счёт средств областного бюджета выполняются работы по водоотведению.

Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о том, когда будет продолжено строительство Красногорского гидроузла. В этом году предстоит получить экспертное заключение новой проектно-сметной документации. На областные деньги выполнялись работы по водоотведению, чтобы уберечь объект от паводка.

Чтобы войти в график строительства с привлечением федеральных средств, нужно выделить из областного бюджета 311 млн рублей. Финансирование за счёт федерального агентства водных ресурсов ожидается в 2018 году, - сказал Назаров.

Новый подрядчик будет выбран по итогам конкурса. Глава региона уверен, что объект, сдача которого несколько раз откладывалась, будет построен.