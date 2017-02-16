Михаил Казиник 1200х90
Строительство Красногорского гидроузла продолжится в 2018 году
Экономика  •  16 февраля 2017, 07:17, последнее обновление 16 февраля 2017, 09:30  •  печать

Строительство Красногорского гидроузла продолжится в 2018 году

Автор: Василий Епанчинцев

Пока на Красногорском гидроузле за счёт средств областного бюджета выполняются работы по водоотведению.

Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о том, когда будет продолжено строительство Красногорского гидроузла. В этом году предстоит получить экспертное заключение новой проектно-сметной документации. На областные деньги выполнялись работы по водоотведению, чтобы уберечь объект от паводка.

Чтобы войти в график строительства с привлечением федеральных средств, нужно выделить из областного бюджета 311 млн рублей. Финансирование за счёт федерального агентства водных ресурсов ожидается в 2018 году, - сказал Назаров.

Новый подрядчик будет выбран по итогам конкурса. Глава региона уверен, что объект, сдача которого несколько раз откладывалась, будет построен.

r Теги  •  #Виктор Назаров #Красногорский гидроузел

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске началась зимняя перепись диких животных  •  сегодня, 10:00
В Омске правительство и мэрия поспорили из-за 50 млн рублей  •  сегодня, 08:55
Александр Винокуров может не стать мэром Омска из-за штрафов ГИБДД  •  сегодня, 08:12  •   1
Два человека оказались в больнице из-за аварии под Омском  •  вчера, 21:52  •   1
Омские полицейские не пустили в рейс пьяного водителя маршрутки  •  вчера, 17:30  •   4
В Омске хозяин ремонтируемой квартиры выстрелил в рабочего  •  вчера, 17:01  •   1
Еще новости
Ювелирный союз 14-16 240х440
Дача 200х400
Вавилон