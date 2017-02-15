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Омская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей
Экономика  •  15 февраля 2017, 17:20, последнее обновление 15 февраля 2017, 17:29  •  печать

Омская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей

Автор: Василий Епанчинцев

В 2018 и 2019 году регион выпускать облигаций пока не планирует.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко доложил о том, на какую сумму регион выпустит облигаций в 2017 году. В 2018 и 2019 году выпуск ценных бумаг пока не запланирован.

Проектом предусматривается установление предельного объёма выпуска государственных ценных бумаг по номинальной стоимости на 2017 год в размере 5 млрд рублей, - сказал Чеченко.

Полученные деньги региональное правительство собирается направить на финансирование дефицита бюджета и погашение госдолга.

r Теги  •  #Вадим Чеченко #облигации

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