Омская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко доложил о том, на какую сумму регион выпустит облигаций в 2017 году. В 2018 и 2019 году выпуск ценных бумаг пока не запланирован.
Проектом предусматривается установление предельного объёма выпуска государственных ценных бумаг по номинальной стоимости на 2017 год в размере 5 млрд рублей, - сказал Чеченко.
Полученные деньги региональное правительство собирается направить на финансирование дефицита бюджета и погашение госдолга.
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