Известный омский строитель Борис Медведев подозревается в сокрытии от государства 16 млн рублей

Следователями омского Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении заслуженного строителя России, директора ООО "СК Трест-5" Бориса Медведева. Его подозревают в сокрытии от государства 16 млн руб.

Как стало известно, СУ СК России по Омской области по материалам, предоставленным региональным УМВД, возбудило уголовное дело в отношении директора ООО "СК "Трест-5" Бориса Медведева. Дело возбуждено по ст. 199.2 - сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Как считают правоохранители, в 2016 году Борис Медведев, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с треста недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет и внебюджетные фонды 29,8 млн рублей в качестве налогов, а также приостановлены операции по расчетным счетам, производил расчеты с контрагентами, используя расчетные счета другой организации, сокрыв таким образом от взыскания почти 16 млн руб.

В настоящее время следователями проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, изъята интересующая следствие документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Борис Медведев ИА "Омск Здесь" подтвердил информацию о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

- Это правда. Как и все то, что делает наше государство, - отметил Борис Медведев.

Борис Медведев - заслуженный строитель России. Возглавляемая им компания является одной из старейших в регионе. В настоящий момент она занимается строительством элитного жилья. В свое время Трест № 5 ("Омскпромстрой"), строил объекты шинного завода, кордной фабрики, металлообрабатывающих предприятий, жилые дома. В числе возведенных предприятием объектов - концертно-спортивный комплекс "Иртыш" (СКК имени Блинова), Лузинский свиноводческий комплекс, магазин "Детский мир", объекты Сибзавода. В начале этого года компания "Термо" подала заявление в Арбитражный суд Омской области о банкротстве ООО "СК "Трест-5".