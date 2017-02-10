Известный омский строитель Борис Медведев подозревается в сокрытии от государства 16 млн рублей
Экономика  •   9 февраля 2017, 18:14, последнее обновление 9 февраля 2017, 20:11  •  печать

Известный омский строитель Борис Медведев подозревается в сокрытии от государства 16 млн рублей

Автор: Виктория Стрельникова

Следователями омского Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении заслуженного строителя России, директора ООО "СК Трест-5" Бориса Медведева. Его подозревают в сокрытии от государства 16 млн руб.

Как стало известно, СУ СК России по Омской области по материалам, предоставленным региональным УМВД, возбудило уголовное дело в отношении директора ООО "СК "Трест-5" Бориса Медведева. Дело возбуждено по ст. 199.2 - сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Как считают правоохранители, в 2016 году Борис Медведев, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с треста недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет и внебюджетные фонды 29,8 млн рублей в качестве налогов, а также приостановлены операции по расчетным счетам,  производил расчеты с контрагентами, используя расчетные счета другой организации, сокрыв таким образом от взыскания почти 16 млн руб.

В настоящее время следователями проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, изъята интересующая следствие документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Борис Медведев ИА "Омск Здесь" подтвердил информацию о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

- Это правда. Как и все то, что делает наше государство, - отметил Борис Медведев.

Борис Медведев - заслуженный строитель России. Возглавляемая им компания является одной из старейших в регионе. В настоящий момент она занимается строительством элитного жилья. В свое время Трест № 5 ("Омскпромстрой"), строил объекты шинного завода, кордной фабрики, металлообрабатывающих предприятий, жилые дома. В числе возведенных предприятием объектов - концертно-спортивный комплекс "Иртыш" (СКК имени Блинова), Лузинский свиноводческий комплекс, магазин "Детский мир", объекты Сибзавода. В начале этого года компания "Термо" подала заявление в Арбитражный суд Омской области о банкротстве ООО "СК "Трест-5".

r Теги  •  #неуплата налогов #СУ СКР #уголовное дело

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Комментарии

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Игорь Бондарь  •  9 февраля 2017, 19:36

Кто бы сомневался, что такого уровня предприниматель не замазанный бандитскими делами.

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Ирина Новикова  •  9 февраля 2017, 19:18

Оправданий такому поступку нет. Даже если это и "заслуженный" деятель, соблюдать закон нужно. Надеюсь, что все решится по справедливости и данный строитель понесет заслуженное наказание.

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