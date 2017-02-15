Омский губернатор ищет родственников в региональном правительстве

Виктор Назаров усиливает борьбу с коррупцией среди омских чиновников. Он дал особое поручение министрам выявить и принять меры в отношении тех руководителей, кто устраивает на работу своих родственников.

Губернатор Омской области поручил руководителям органов исполнительной власти региона принять меры по выявлению и исключению нарушений антикоррупционного законодательства, связанного с наличием родственных и иных отношений у их подчиненных. Иными словами, подчинённым Виктора Назарова необходимо принять меры в отношении тех руководителей, кто пользуется своим служебным положением и устраивает на госслужбу своих родственников.

- Наличие родственных или иных близких отношений и непосредственной подчинённости между должностными лицами влечёт возможность возникновения коррупционных рисков при реализации ими своих полномочий, - сообщили в Управлении губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Об исполнении поручения и принятых мерах Виктору Назарову будет доложено в марте 2017 года. Кроме того, особое внимание руководителей органов исполнительной власти Омской области обращено на их персональную дисциплинарную ответственность за нарушение указанных требований законодательства.