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Жизнь в Омской области стала дешевле на 259 рублей
Экономика  •  15 февраля 2017, 16:50, последнее обновление 15 февраля 2017, 16:57  •  печать

Жизнь в Омской области стала дешевле на 259 рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Правительство Омской области обновило величину прожиточного минимума.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов представил доклад о величине прожиточного минимума на душу населения за четвёртый квартал 2016 года. Теперь прожиточный минимум в регионе на душу населения в среднем составляет 8442 рубля.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года величина прожиточного минимума снизилась на 3 % или 259 рублей, - сказал Куприянов. - Это происходит традиционно. Сказывается сезонный фактор.

В Сибирском федеральном округе величина прожиточного минимума снизилась от 1 до 6 %. В целом по России падение составило в среднем 2 % или 198 рублей.

r Теги  •  #Владимир Куприянов #Министерство труда и социального развития #Омская область #прожиточный минимум

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Комментарии

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Анна Михеева  •  15 февраля 2017, 17:02

Театр абсурда. Цены на продукты растут каждую неделю, а прожиточный минимум сокращают.

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