Жизнь в Омской области стала дешевле на 259 рублей

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов представил доклад о величине прожиточного минимума на душу населения за четвёртый квартал 2016 года. Теперь прожиточный минимум в регионе на душу населения в среднем составляет 8442 рубля.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года величина прожиточного минимума снизилась на 3 % или 259 рублей, - сказал Куприянов. - Это происходит традиционно. Сказывается сезонный фактор.

В Сибирском федеральном округе величина прожиточного минимума снизилась от 1 до 6 %. В целом по России падение составило в среднем 2 % или 198 рублей.