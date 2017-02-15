Дорожный фонд Омской области вырастет до 7,2 млрд рублей

Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о том, как будет формироваться дорожный фонд в 2017 году.

На сегодняшней пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о формировании бюджета на 2017 год. Летом дорожный фонд региона должен достичь отметки в 7,2 млрд рублей.

Мартовскими изменениями дорожный фонд будет увеличен до 6,2 млрд рублей, - сказал Назаров. - Летом мы из федерации получим ещё миллиард рублей в рамках поддержки городов-миллионников. Таким образом, дорожный фонд будет на уровне 7,2 млрд рублей.

По словам главы региона, бюджет на 2017 год оказался сбалансирован. Ряд программ будет отложен на следующие годы. "Самое главное сегодня - соблюсти баланс необходимости и возможностей", - резюмировал Виктор Назаров.