Более полусотни переходов на дорогах Омска оборудуют светофорами

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Омска, в текущем году будут установлены 1338 новых дорожных знаков и нанесено 72,39 тыс. кв. м дорожной разметки. Также завершится замена у школ всех 587 дорожных знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на знаки нового образца.

Также будет построено семь светофорных объектов и 58 светофоров Т7 - объектов с одним сигналом (жёлтым), применяющихся для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов. Работа ещё 50 светофоров подвергнется корректировке.