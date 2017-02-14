Более полусотни переходов на дорогах Омска оборудуют светофорами

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Омска, в текущем году будут установлены 1338 новых дорожных знаков и нанесено 72,39 тыс. кв. м дорожной разметки. Также завершится замена у школ всех 587 дорожных знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на знаки нового образца.
Также будет построено семь светофорных объектов и 58 светофоров Т7 - объектов с одним сигналом (жёлтым), применяющихся для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов. Работа ещё 50 светофоров подвергнется корректировке.
Количество ДТП зависит не от знаков и светофоров, а от взаимоуважения на дорогах и внимательности водителей и пешеходов.
Конечно, все обязаны не нарушать правил, и как раз наличие светофоров повышает безопасность.
Взаимное уважение первостепенное условие безопасности на дорогах, но и обозначение участков где нужно быть внимательным особенно в темное время суток не мало важно в городе
Дорожная разметка, знаки и светофоры призваны как раз предотвратить ДТП. Без них происшествий не избежать, даже если водители и пешеходы будут предельно внимательны.