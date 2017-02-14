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Более полусотни переходов на дорогах Омска оборудуют светофорами
Общество  •  13 февраля 2017, 17:59, последнее обновление 13 февраля 2017, 18:00  •  печать

Более полусотни переходов на дорогах Омска оборудуют светофорами

Автор: Екатерина Криль

Безопасность городских магистралей увеличат за счёт установки дорожных знаков и светофорных объектов.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Омска, в текущем году будут установлены 1338 новых дорожных знаков и нанесено 72,39 тыс. кв. м дорожной разметки. Также завершится замена у школ всех 587 дорожных знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на знаки нового образца.

Также будет построено семь светофорных объектов и 58 светофоров Т7 - объектов с одним сигналом (жёлтым), применяющихся для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов. Работа ещё 50 светофоров подвергнется корректировке.

r Теги  •  #департамент транспорта #дорожный знак #светофор

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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  13 февраля 2017, 18:02

Количество ДТП зависит не от знаков и светофоров, а от взаимоуважения на дорогах и внимательности водителей и пешеходов.

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Марина  •  13 февраля 2017, 21:38

Конечно, все обязаны не нарушать правил, и как раз наличие светофоров повышает безопасность.

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Роман Орехов  •  13 февраля 2017, 18:49

Взаимное уважение первостепенное условие безопасности на дорогах, но и обозначение участков где нужно быть внимательным особенно в темное время суток не мало важно в городе

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Anna Panchenko  •  13 февраля 2017, 18:48

Дорожная разметка, знаки и светофоры призваны как раз предотвратить ДТП. Без них происшествий не избежать, даже если водители и пешеходы будут предельно внимательны.

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