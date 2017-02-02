В мае в Омске вновь начнут ремонтировать дороги
Общество  •   2 февраля 2017, 12:02, последнее обновление 2 февраля 2017, 12:14  •  печать

В мае в Омске вновь начнут ремонтировать дороги

Автор: Василий Епанчинцев

В 2017 году на ремонт дорог в Омске будет потрачено не менее 1 млрд рублей.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что ремонт дорог возобновится в мае, сообщает пресс-служба администрации города. Всего на восстановление омских магистралей будет потрачено не менее 1 млрд рублей.

В прошлом году мы отремонтировали более 10 % площади дорог Омска с твёрдым покрытием, - напомнил градоначальник. - Затратили на это 1,3 млрд рублей, которые получили в том числе из федерального и регионального дорожных фондов. В текущем году на эти цели мы планируем направить не менее одного миллиарда рублей. Потенциальные подрядчики, насколько я знаю, уже готовятся: покупают необходимую специализированную технику, делают запасы качественных материалов. По опыту они знают, что спрос с них будет самый жёсткий. Так было в прошлом году, так будет и в этом.

450 млн рублей планируется направить на благоустройство города - строительство и ремонт пешеходных дорожек, линий освещения, междворовых проездов. Также Вячеслав Двораковский сообщил, что, скорее всего, будет продолжена программа расселения ветхого и аварийного жилья. Однако граждане не будут получать квартиры в собственность. Для них будет предоставляться жильё на условиях социального найма.

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r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #ремонт дорог

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