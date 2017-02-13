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Долги по зарплате омичам за месяц выросли почти на 10 %
Экономика  •  13 февраля 2017, 11:16  •  печать

Долги по зарплате омичам за месяц выросли почти на 10 %

Автор: Екатерина Криль

Большая часть задолженности образовалась в промышленном секторе.

Омскстат опубликовал данные о просроченной задолженности по заработной плате жителей региона. В целом она составляет 26,7 млн рублей. По сравнению с январём эта цифра выросла на 2 млн рублей. Львиную долю долгов - более 24 млн рублей - накопили предприятия в сфере обрабатывающего производства.

Как отмечают в ведомстве, в среднем на одного работника приходится долг в размере 39 920,8 рубля. Самые большие задолженности сложились в сферах транспорта (55 000 руб. на человека) и образования (чуть более 44 800 руб. на человека).

Добавим, что в минувшем году усилиями прокуроров в Омской области была погашена задолженность по зарплате на общую сумму 50,5 млн рублей.

r Теги  •  #долг #зарплата #Омскстат

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