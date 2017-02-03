Омский школьник-изобретатель выйдет на сцену в США с флагом РФ

Одиннадцатиклассник из Омска примет участие в мировом конкурсе научных и инженерных достижений школьников, который состоится в Лос-Анджелесе. Он планирует выйти на сцену с флагом России.

В Санкт-Петербурге завершился XIII Балтийский научно-инженерный конкурс школьников. Более 400 ребят из образовательных учреждений страны представили на нём свои проекты. Лучшими были признаны четыре участника: три команды из Петербурга и один участник из Омска, представивший модель марсохода. Призом для победителей станет путёвка на ежегодный Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений Intel ISEF, который состоится в Лос-Анджелесе.

- Я надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF я планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе. Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой, - цитирует одиннадцатиклассника из Омска Артёма Павленко сайт news.ifmo.ru.

Отметим, что беспилотникам 17-летнего Артёма Павленко пресса также уделяла внимание. Летом 2016 года в "Российской газете" вышла статья, где рассказывалось о построенном омичом гексакоптере, который по характеристикам оказался лучше многих фирменных, но стоил вдвое дешевле.