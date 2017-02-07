Главный корпус ОмГУ обещают сдать до конца года
Общество  •   7 февраля 2017, 12:00, последнее обновление 7 февраля 2017, 12:27  •  печать

Главный корпус ОмГУ обещают сдать до конца года

Автор: Василий Епанчинцев

Длящаяся более 10 лет стройка наконец-то вышла на финишную прямую.

До конца года должен открыться главный корпус Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, сообщает РИА "Омск-Информ". На сегодня готовность объекта составляет почти 90 %. Ранее планировалось, что объект будет сдан к 300-летию Омска.

Самое главное, те деньги, которые в прошлом году не освоили (а заказчиком является ОмГУ, то есть это отношения федеральных органов власти с федеральными органами), подтверждены, - заявил заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. - У подрядчика деньги есть, он на работу вышел, мне же пришлось "отруливать" историю с подключением тепла и электричества. Вроде бы тепло запустили и электричество подали. Подрядчик утверждает, что в случае решения всех проблем, он к концу года корпус сдаст.

За время простоя успела прийти в негодность внутренняя отделка здания. Также пока в нерабочем состоянии оказались закупленные лифты. Планируется, что в главный корпус вуза переедут ректорат и юридический факультет.

Житель Казахстана носил в Омск наркотики пешком

Омичи выступили против повышения пенсионного возраста

r Теги  •  #главный корпус #ОмГУ

Комментарии

Добавить свой
Леонид Портнов  •  7 февраля 2017, 13:09

Да уж длительное было строительство. Но самое главное, что корпус все-таки достроен.

Ответить
Последние новости
Омичка выиграла хоккейное золото на Универсиаде  •  сегодня, 16:53
Более 70 % омских предприятий закончили прошлый год с прибылью  •  сегодня, 16:27  •   1
Одиноким омичам помогут найти вторую половинку  •  сегодня, 16:05
Фонд капремонта поспорил с омской прокуратурой о провале программы  •  сегодня, 15:43
Центральный округ Омска подключат к интернету вещей  •  сегодня, 15:35
В Омске автомобильный вор украл коньки  •  сегодня, 14:58
Еще новости
Ювелирный союз 7-10, 240х440
Дача 200х400
Вавилон