Главный корпус ОмГУ обещают сдать до конца года

До конца года должен открыться главный корпус Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, сообщает РИА "Омск-Информ". На сегодня готовность объекта составляет почти 90 %. Ранее планировалось, что объект будет сдан к 300-летию Омска.

Самое главное, те деньги, которые в прошлом году не освоили (а заказчиком является ОмГУ, то есть это отношения федеральных органов власти с федеральными органами), подтверждены, - заявил заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. - У подрядчика деньги есть, он на работу вышел, мне же пришлось "отруливать" историю с подключением тепла и электричества. Вроде бы тепло запустили и электричество подали. Подрядчик утверждает, что в случае решения всех проблем, он к концу года корпус сдаст.

За время простоя успела прийти в негодность внутренняя отделка здания. Также пока в нерабочем состоянии оказались закупленные лифты. Планируется, что в главный корпус вуза переедут ректорат и юридический факультет.