Омский строитель Борис Медведев обещает полное содействие следствию

Глава старейшей строительной компании Омска "Трест № 5" обвинения следствия в сокрытии 16 млн рублей от государства не признаёт. Считая, что по факту его подозревают в том, что он пытался изыскать денежные средства на достройку домов и погашении всех обязательств перед дольщиками.

Сегодня глава ООО "СФ "Трест № 5" Борис Медведев встретился с омскими журналистами, чтобы дать комментарий по поводу возбуждения против него уголовного дела. Напомним, об этом вчера сообщил региональный Следственный комитет. Следствие считает, что от государства застройщик скрыл 16 млн руб. Дело возбудили по статье 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

- По версии следствия, строительная компания, не имея собственных денежных средств, обратилась с просьбой к своим контрагентам произвести расчёты за поставку материалов и другого необходимого для своевременного проведения строительных работ оборудования. По сути, речь идёт об обвинении в том, что компания изыскала финансовые возможности для продолжения строительства жилых домов и выполнения обязательств перед дольщиками. Замечу, для "Треста № 5" интересы дольщиков всегда оставались на первом месте, - заявил Борис Медведев.

Впрочем, как заметил строитель, должностные лица его предприятия оказывают всяческое содействие следствию и противодействовать никто не собирается. Но обвинения не признают.

- Полагаю, что состав преступления отсутствует, - продолжил Медведев. - Воспрепятствование взысканию налогов нашим предприятием не осуществлялось. Обязательства перед налоговой службой мы исполним в самое ближайшее время.

Добавим, ООО "СФ "Трест № 5" одно из старейших в регионе. Сегодня является застройщиком элитных омских домов. Трест возводил высотку на Иртышской набережной, более известную в народе как "золотой зуб", жилые комплексы "Ласточкино гнездо" и "Высоцкий". Борис Медведев яваляется заслуженным строителем России.