Банкротящийся омский "Трест № 5" не распродал квартир почти на полмиллиарда рублей

За прошлый год старейшее омское предприятие ООО "СК "Трест № 5" ввело в эксплуатацию более 40 тыс. кв. м жилья. Вместе с тем, как сообщил сегодня глава строительной фирмы Борис Медведев, она испытывает трудности с продажами. Этот застройщик известен своими домами на Иртышской набережной, где красуется его жилой дом, в народе больше известный как "золотой зуб", жилыми комплексами "Высоцкий" и "Ласточкино гнездо". Компания строила и скандально известную высотку по улице Броз Тито неподалеку от ресторана "Колчак".

- К сожалению, много нашего жилья не востребовано, - заявил на прошедшем сегодня брифинге директор ООО "СК "Трест № 5" Борис Медведев. - Взять, к примеру, дом по улице Сенная в ЖК "Высоцкий". Он введён в эксплуатацию, но здесь не реализовано квартир на сумму в 400 млн руб. Более чем на 100 млн не распродано помещений в коммерческом центре на Броз Тито. В общей сложности получается сумма, превышающая 530 млн руб. При общей кредиторской задолженности в 230 млн руб.

Таким образом, по мнению строителя, у его компании есть неплохая финансовая защита, позволяющая погасить все обязательства. Напомним, Бориса Медведева следственные органы подозревают в том, что он сокрыл от государства 16 млн руб. А в начале января стало известно о желании омского ООО "Термо" обанкротить одного из старейших застройщиков в нашем городе. Заявление о банкротстве подано в Арбитражный суд Омской области.

- У нас не было никаких мыслей, чтобы что-то не заплатить, - продолжает Борис Медведев. - Да, денег нет. Но все прекрасно знают о покупательной способности омичей. Но в этом не моя вина. Расследование уголовного дела никак не повлияет на работу компании. Строительный трест имеет значительное количество активов и способен рассчитаться по своим обязательствам.