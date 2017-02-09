Маршрут № 387 временно остался без перевозчика

Мэрия расторгла договора с ещё несколькими перевозчиками, не исполнившими требования контракта.

С 1 марта разрываются отношения с перевозчиками, работающими на маршруте № 387 "Омский нефтеперерабатывающий завод" (посёлок "Ермак") - строительный рынок "Южный". Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, предприниматели, помимо прочего, самовольно изменили схему движения.

Для работы на освободившемся маршруте в соответствии с действующим законодательством будет определён новый перевозчик, - сообщил директор дептранспорта Алексей Мартыненко.

Отметим, что по 387-му маршруту курсировали в том числе "Газели", которые с наступлением весны должны уйти с омских дорог.