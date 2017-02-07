Мэрия Омска просит в долг у банков 400 млн рублей

Городские власти в очередной раз намерены взять банковский кредит. 400 млн руб. мэрии необходимы на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Мэрия Омска объявила аукцион среди кредитных учреждений по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи до 400 млн руб. Эти деньги необходимы на финансирование дефицита бюджета Омска и погашение муниципальных долговых обязательств. Срок действия кредитной линии - 12 месяцев. Начальная (максимальная цена контракта) - 45,2 млн руб.

На 1 января этого года общий объём долговых обязательств муниципалитета составляет 5,3 млрд руб. Из них долг перед банками - 2,4 млрд руб. Напомним, на днях итоги аукциона по предоставлению заёмных средств подвело и региональное правительство. Два кредита с общей суммой в 6 млрд руб. области готов занять Сбербанк.