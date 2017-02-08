Более 35 тысяч омичей по собственному желанию ушли в отпуск без содержания
Экономика  •   8 февраля 2017, 16:45, последнее обновление 8 февраля 2017, 17:04  •  печать

Более 35 тысяч омичей по собственному желанию ушли в отпуск без содержания

Автор: Виктория Стрельникова

Работники строительной отрасли и обрабатывающих производств чаще всего берут отпуск без содержания. В конце прошлого года на подобный шаг пошли более 35 тысяч омичей.

По данным Омскстата, в четвёртом квартале прошлого года в отпусках без сохранения заработной платы находилось более 35 тыс. омичей. Все они пошли на такие условия добровольно, написав соответствующее заявление. Вместе с тем, как сообщает ведомство, это число на 8,1 % меньше, чем в третьем квартале 2016 года. Количество работников, отпущенных работодателем на неполный рабочий день, составило 15,6 тыс. человек.

Большее количество омичей, добровольно ушедших в отпуск, трудилось в строительной сфере (27 %), на обрабатывающих производствах (18,1 %), на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (12,2 %). Также работников данных сфер переводили на неполный рабочий день по инициативе работодателя.

Кроме того, за анализируемый период, на омских предприятиях, число работников на которых превышает 15 человек, количество уволенных превысило количество принятых на работу сотрудников почти на 10 %. Основной причиной расторжения трудовых отношений остаётся увольнение по собственному желанию (68,5 %). Обрабатывающие производства стали лидерами по количеству уволенных, хотя эта сфера и является лидером по количеству принятых сотрудников.

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r Теги  •  #Омскстат #отпуск #поиск работы #строительство #увольнение

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