Выпускники омских вузов чаще находят работу через друзей и родственников
Общество  •   2 февраля 2017, 12:12  •  печать

Выпускники омских вузов чаще находят работу через друзей и родственников

Автор: Варвара Козловская

Омскстат подвёл итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших в период с 2010 по 2015 год среднее профессиональное и высшее образование.

Специалисты органов государственной статистики в апреле-сентябре 2016 года впервые провели выборочное наблюдение трудоустройства 128,3 тыс. выпускников с высшим и средним профессиональным образованием.

Так, 57 % из них получили высшее образование, 29 % - окончили профессиональные образовательные организации по программам подготовки специалистов среднего звена, а 14 % - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Из общей численности обследованных молодых специалистов после окончания учёбы трудоустроились 89,4 % выпускников (по Сибирскому федеральному округу - 87,2 % - прим. ред.). При этом большинство из них (82,6 %) смогли трудоустроиться в первый год после выпуска.

  

- Среди основных трудностей при попытках устроиться на работу выпускниками были указаны следующие: отсутствие опыта работы, низкий уровень предлагаемой заработной платы, не смогли найти работу по полученной профессии или специальности, - отмечают статистики.

Отметим также, что в Омской области, как и в большинстве регионов России, выпускники в основном находили работу при помощи объявлений о вакансиях - 31 % или при помощи друзей, родственников и знакомых (27 %). 

Инфографика предоставлена Омскстатом

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r Теги  •  #выпускник #Омскстат #трудоустройство

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