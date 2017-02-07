Фонд капремонта поспорил с омской прокуратурой о провале программы

Об этом руководитель заявил на сегодняшней пресс-конференции. По расчётам Рудюка, финансовый план на 2014-2016 годы выполнен в полном объёме, а темпы ремонта выросли в четыре раза, сообщает телеканал "Продвижение".

Напомним, в начале января начальник Управления по надзору за исполнением законов региональной прокуратуры Григорий Сухоруков рассказал журналистам о результатах ведомственной проверки. Выяснилось, что в 2014 году было отремонтировано всего 68 % многоквартирных домов от числа запланированных, в 2015 году - 43 %, а в 2016-м - всего 3,7 %.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".