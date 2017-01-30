В Омской области капремонт проходит в каждом пятом многоквартирном доме
Общество  •  30 января 2017, 18:54, последнее обновление 30 января 2017, 18:55  •  печать

В Омской области капремонт проходит в каждом пятом многоквартирном доме

Автор: Виктория Стрельникова

В прошлом году жители Омской области выплатили взносов на капремонт более 2,8 млрд руб. Их собираемость выросла на 12 %.

Фонд капремонта многоквартирных домов Омской области подвёл предварительные итоги прошедшего года. На 31 декабря 2016-го капитальный ремонт завершён в 1030 многоквартирных домах, ещё 889 находятся в работе. Всего же региональная программа капремонта на 2014-2043 гг. включает ремонт более 8 тыс. домов.

За прошлый год на счета Фонда поступило более 2,8 млрд руб. Из них взносы собственников на ремонт своих домов составили более 2,6 млрд руб. 171 млн руб. направил областной бюджет. Заметим, в 2015 году собственники перечислили региональному оператору 1,1 млрд руб.

В Фонде замечают, что собираемость взносов на капремонт в области растёт. Если в 2014-м этот уровень составлял 49 %, то к 2016 году уже 85 %. В четыре раза выросли и темпы капремонта. Сейчас он проходит в каждом пятом многоквартирном доме, включённом в региональную программу. Ремонт уже завершён в 1055 домах.

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r Теги  •  #бюджет #капремонт #региональный фонд капремонта домов

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