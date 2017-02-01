Омский фонд капремонта потратит в 2017 году 983,4 млн рублей

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков представил проект документа об определении объёма средств, которые фонд капитального ремонта вправе потратить на ремонт многоквартирных домов.

- Региональный оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2017 году 983,4 млн рублей, - сказал Бирюков.

Такой объём определён исходя из поступлений в фонд в 2016 году. Расходы не должны превышать 80 % от общих поступлений. В 2017 году Минстрой планирует добиться собираемости сборов за капремонт в 75 %.