Омский фонд капремонта потратит в 2017 году 983,4 млн рублей
Экономика  •   1 февраля 2017, 16:15, последнее обновление 1 февраля 2017, 16:19  •  печать

Омский фонд капремонта потратит в 2017 году 983,4 млн рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Утверждён объём средств, которые фонд капитального ремонта вправе расходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта многоквартирных домах.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков представил проект документа об определении объёма средств, которые фонд капитального ремонта вправе потратить на ремонт многоквартирных домов.

- Региональный оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2017 году 983,4 млн рублей, - сказал Бирюков.

Такой объём определён исходя из поступлений в фонд в 2016 году. Расходы не должны превышать 80 % от общих поступлений. В 2017 году Минстрой планирует добиться собираемости сборов за капремонт в 75 %.

Омскую компанию заподозрили в мошенничестве при проведении капремонта

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r Теги  •  #Александр Бирюков #капремонт #фонд

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