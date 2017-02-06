Власти хотят повысить привлекательность Омска с помощью саммита ЕАЭС
Экономика  •   6 февраля 2017, 18:15  •  печать

Власти хотят повысить привлекательность Омска с помощью саммита ЕАЭС

Автор: Виктория Стрельникова

Саммит Евразийского экономического союза, который пройдёт в Омске в 2018 году, должен повысить привлекательность города для иностранных бизнесменов. По крайней мере, в этом убеждены в омской мэрии.

Одним из неплохих способов привлечь в Омск иностранного инвестора может стать саммит Евразийского экономического союза, который намечен к проведению в Омске в 2018 году. Именно так считает директор департамента экономической политики Омска Ольга Парфёнова.

- Как мы собираемся повышать привлекательность Омска для иностранных предпринимателей? В 2018 году у нас пройдёт саммит ЕАЭС. Мне кажется, этим всё сказано. Мы будем к нему готовиться, - поделилась планами по привлечению иностранного капитала в наш регион Ольга Парфёнова.

К слову, на состоявшейся сегодня встрече с журналистами главный экономист Омска озвучила ряд показателей, которые по её мнению в целом неплохо характеризуют состояние городской экономики. В частности, в Омске средняя стоимость квадратного метра в новостройках одна из самых низких по Сибирскому Федеральному округу - 42 тыс. руб. Ниже только в Кемерово - 39 тыс. руб. К примеру, цена "квадрата" в Новосибирске составляет 48 тыс. руб., а Красноярском крае - 49 тыс. руб.

В прошлом году уровень инфляции в Омске составил 4,5 %, при этом повышались цены на продовольствие. На продовольственные товары - на 3,2 %, на непродовольственные товары - на 4,6 %, на услуги - 6,6 %

- Несмотря на такие показатели, рост цен в нашем регионе один из самых низких по СФО, - подчеркнула Ольга Парфёнова. - Конечно, кто-то говорит о низком уровне заработной платы в Омске. Ниже только в Барнауле. Но вместе с тем у нас низкий уровень инфляции и по СФО низкая стоимость потребительской корзины.

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r Теги  •  #Ольга Парфенова #потребительская корзина #саммит #цены

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