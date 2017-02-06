Бизнесмены из Кувейта, готовые реконструировать стадион "Юность", пропали

В прошлом году омская мэрия анонсировала масштабный проект по строительству на стадионе "Юность" двухэтажного крытого катка для хоккея с мячом и трибунами на три тысячи мест. Инвестором должна была выступать Golden Victory Company из Кувейта. Городские власти на условиях концессии готовы были отдать иностранным предпринимателям в аренду на 49 лет участок стадиона и участок на улице Бульварная. На Бульварной планировалось строительство спортивных залов и бассейнов. Были даже объявлены конкурсы на заключение концессионного соглашения.

Похоже, кувейтский инвестор вообще отказался от реализации намеченных планов в Омске.

- К сожалению, бизнесмены пропали, - на сегодняшней пресс-конференции на вопрос о планах по масштабному строительству на стадионе "Юность" ответила глава департамента городской экономической политики Ольга Парфёнова. - Насколько мне известно, по стадиону "Сатурн" также не будет заключено концессионное соглашение. Он будет приватизирован.

Вполне возможно, что иностранные бизнесмены просто испугались российской действительности, ведь компания два раза подавала заявку на участие в конкурсе и оба раза её отклоняли.