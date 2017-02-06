Дорогу к "Бауцентру" сделают сами омские предприниматели

"Бауцентр", расположенный по улице 10 лет Октября, готов вложить собственные средства на ремонт подъездных дорог к гипермаркету. Это - пересечение Окружной дороги и улицы 10 лет Октября. Кроме того, на условиях софинансирования намечен ремонт улицы 3-я Северная у Омского агрегатного завода.

- Соглашение по ремонту дороги по улице 3-я Северная подписано в последние дни ушедшего года, - отметила на сегодняшней пресс-конференции глава департамента городской экономической политики Ольга Парфёнова. - Будет отремонтирован и участок улицы 10 лет Октября - Окружная дорога. Несколько предприятий, в том числе "Бауцентр", объединились, сделали проект. Мэрия занималась только разрешительной документацией. Но вместе с тем ремонт будет осуществляться на условиях софинансирования. Город планирует получить федеральные средства.