За один месяц омичи заплатили почти 14 млрд руб. налогов
Экономика  •  20 января 2017, 13:57, последнее обновление 20 января 2017, 14:01  •  печать

За один месяц омичи заплатили почти 14 млрд руб. налогов

Автор: Виктория Стрельникова

В декабре прошлого года омичи пополнили консолидированный бюджет России 13,9 млрд руб. налогов и сборов. Рост составил почти 40%. Возросло количество платежей по налогам на имущество и прибыль.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной налоговой службы, омские налогоплательщики в декабре 2016 года направили в консолидированный бюджет Российской Федерации 13,9 млрд рублей налогов и сборов, увеличив этот показатель на 39,8%. Федеральной казне от омичей «досталось» 3,9 млрд руб. (рост на 32,9%), в территориальной бюджет поступило 10 млрд руб. (рост на 42,7%).

Положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обеспечена налогом на имущество (его рост составил 33,3%), налогом на прибыль (+21%), налогом, взимаемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+17,8%).

В консолидированный бюджет Омской области в декабре 2016-го поступило 5,8 млрд руб. налоговых платежей (+20,2%). Рост платежей обеспечен транспортным налогом (вырос более чем в три раза), акцизами на подакцизные товары (+66,5%), налогом на имущество (33,3%). Поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 6,9%.

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r Теги  •  #имущество #налоги #налоговая служба

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