В Омске за год четыре тысячи юрлиц прекратили существование

Омские налоговики исключили более четырёх тысяч недействующих юридических лиц из государственного реестра в 2016 году. Это в три раза больше, чем в 2015 году. Ещё более трёх тысяч организаций, которые не представили отчётность в налоговые органы и не осуществляющие операций по счетам, будут исключены из государственного реестра в первые месяцы 2017 года.

- Работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц направлена на обеспечение достоверности сведений реестра, - сообщили в пресс-службе омского УФНС. - Такая "чистка" федерального информационного ресурса имеет огромное значение, поскольку позволяет добросовестным компаниям получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах.

Отметим, что любое заинтересованное лицо может получить информацию о статусе организации, проверить, не принято ли в отношении неё решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, на сайте ФНС России.