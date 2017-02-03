В Омске за год четыре тысячи юрлиц прекратили существование
Экономика  •   2 февраля 2017, 16:18, последнее обновление 2 февраля 2017, 16:18  •  печать

В Омске за год четыре тысячи юрлиц прекратили существование

Автор: Артем Кримин

Из ЕГРЮЛ исключено более четырёх тысяч недействующих юридических лиц Омска.

Омские налоговики исключили более четырёх тысяч недействующих юридических лиц из государственного реестра в 2016 году. Это в три раза больше, чем в 2015 году. Ещё более трёх тысяч организаций, которые не представили отчётность в налоговые органы и не осуществляющие операций по счетам, будут исключены из государственного реестра в первые месяцы 2017 года.

- Работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц направлена на обеспечение достоверности сведений реестра, - сообщили в пресс-службе омского УФНС. - Такая "чистка" федерального информационного ресурса имеет огромное значение, поскольку позволяет добросовестным компаниям получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах.

Отметим, что любое заинтересованное лицо может получить информацию о статусе организации, проверить, не принято ли в отношении неё решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, на сайте ФНС России.

Общественный совет омского УФНС стал более открытым

В УФНС рассказали, сколько налогов поступило в бюджет Омской области

r Теги  •  #ЕГРЮЛ #УФНС

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Министр образования Омской области Сергей Канунников может уйти в отставку   •  вчера, 22:48
"Авангард" прервал серию неудач победой над "Куньлунем"  •  вчера, 22:07  •  
В Омске закрывают единственный действующий мусорный полигон  •  вчера, 17:46  •   1
Началась продажа билетов на рейс Омск - Сочи  •  вчера, 17:32
Олимпийского чемпиона из Омска не пустили на выборы главы ФБР  •  вчера, 17:20  •   1  •  
Организаторы объявили дату Тотального диктанта - 2017  •  вчера, 17:11
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон