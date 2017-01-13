Общественный совет омского УФНС стал более открытым

На сайте омской налоговой появился интерактивный сервис, через который любой желающий может обратиться в Общественный совет при УФНС.

- С помощью нового сервиса принимаются личные обращения граждан, их представителей, а также организаций. Для идентификации граждан, направляющих свои предложения, обращения или вопросы в Общественный совет, создана удобная регистрационная форма. Также к обращению можно приложить необходимые документы и материалы, - сообщили в пресс-службе омского УФНС.

Напомним, в 2016 году состав Общественного совета при УФНС России по Омской области обновился. Его членами стали генеральный директор ООО "МКР-Медиа" Павел Паутов, лидеры омских предпринимательских объединений "Опора России" и "Деловая Россия" Александр Федотов и Натела Полежаева, глава региональной организации профсоюзов Сергей Моисеенко, известный блогер Игорь Федоров, представитель Общественной палаты Игорь Боровский. На заседаниях совета в прошлом году обсуждались наиболее актуальные вопросы налоговой сферы.

- Наибольший резонанс вызвали темы добровольного декларирования физическими лицами активов и банковских счетов и новый сервис ФНС России "Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщили в пресс-службе омского УФНС.

При этом, уверяют налоговики, Общественный совет был не только дискуссионной площадкой - силами его членов распространялись в предпринимательской среде разработанные УФНC презентационные материалы на тему так называемой "Амнистии капиталов". Общественный совет на постоянной основе вёл мониторинг качества оказания государственных услуг налоговыми органами. На базе предпринимательских организаций, руководители которых входят в Общественный совет, проводились круглые столы и бесплатные семинары, ряд выездных семинаров на тему нового порядка применения ККТ запланирован на первый квартал 2017 года.

Последнее заседание Общественного совета было внеплановым и впервые состоялось совместно с Общественным советом СУ СК России по Омской области. На заседании подведены итоги межведомственного взаимодействия по противодействию налоговым преступлениям, а также рассмотрены иные вопросы, находящиеся на стыке взаимодействия налоговых и следственных органов.