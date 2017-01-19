Омскую компанию заподозрили в мошенничестве при проведении капремонта

Прокуратура Омска в ходе проверки установила, что мэрия переплатила четверть миллиона рублей за ремонт многоквартирного дома на улице Добровольского.

В 2012 году суд обязал администрацию Омска провести за счёт средств городского бюджета капитальный ремонт дома, расположенного на улице Добровольского, 3. Впоследствии департамент городского хозяйства заключил с ООО "УК Жилищник 5" соглашение о возмещении затрат на ремонт. Управляющая компания впоследствии заключила договор с ООО "Инвест".

После того как дом был отремонтирован, директор ООО "УК Жилищник 5" подписал акт приёмки работ, и сотрудники ООО "Инвест" передали его в администрацию города для того, чтобы им возместили 1,9 млн руб. понесённых затрат. Требуемая сумма впоследствии была перечислена на счёт компании. Прокуратура же установила, что фактически выполненные ремонтные работы стоили намного дешевле.

- Установлено, что ООО "УК Жилищник 5" предъявлены работы, объёмы и стоимость которых не подтверждены контрольными обмерами, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. - Неправомерное расходование средств субсидий городского бюджета превысило 260 тыс. руб.

Администрация Омска в итоге подала иск в суд, требуя от управляющей компании вернуть необоснованно полученные деньги, и выиграла дело. Но руководство "Жилищника 5" решение суда до сих пор не исполнило.

Прокуратура же направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц ООО "УК Жилищник 5" и ООО "Инвест" признаков мошенничества, а в действиях работник администрации Омска - халатности.