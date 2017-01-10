Омская РЭК "урезала" ресурсоснабжающим организациям "тарифное меню"
Общество  •  10 января 2017, 10:40, последнее обновление 10 января 2017, 10:40  •  печать

Омская РЭК "урезала" ресурсоснабжающим организациям "тарифное меню"

Автор: Виктория Стрельникова

Тарифы за тепловую энергию для жителей посёлка "Амурский" с нового года снизятся почти на 3 %. Ещё больший сюрприз ожидает жителей домов в микрорайоне "Завертяева-2", услуги по теплоснабжению которым оказывает СМТ "Стройбетон". Здесь тариф понизился на 6 %.

На 2017 год установлены тарифы почти для 500 ресурсоснабжающих предприятий региона. "Тарифное меню", предложенное организациями, оценивалось на общую сумму в 56 млрд руб. Из этой суммы Региональной энергетической комиссии Омской области удалось исключить почти 12 млрд руб. неподтвержденных или необоснованных расходов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1 января снижение тарифов по категории "население" произошло у ООО "Теплогенерирующий комплекс", соответственно для жителей посёлка "Амурский" тарифы снизились на 2,2 %. Жителей посёлка ожидает ещё одно новшество. У них начинается переходный период на оплату тепловой энергии по двухставочному тарифу. С 2018 года потребителям будет установлен двухставочный тариф на тепловую энергию в виде ставки за мощность и ставки за энергию, а в этом году тариф установлен в виде ставки за тепловую энергию.

На 6 % снизился тариф и для жителей микрорайона "Завертяева-2". Услуги по теплоснабжению здесь оказывает ООО СМТ "Стройбетон" по сетям МП г. Омска "Тепловая компания". Более всего подешевело тепло для жителей микрорайона "Амурский-2", поскольку тариф ООО СМТ "Стройбетон" уменьшился почти на 19 %. Снижение связано с увеличением полезного отпуска из-за ввода в эксплуатацию нового жилья на территориях.

r Теги  •  #Амурский поселок #отопление #РЭК #тариф #Тепловая компания
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