Омская РЭК "урезала" ресурсоснабжающим организациям "тарифное меню"

Тарифы за тепловую энергию для жителей посёлка "Амурский" с нового года снизятся почти на 3 %. Ещё больший сюрприз ожидает жителей домов в микрорайоне "Завертяева-2", услуги по теплоснабжению которым оказывает СМТ "Стройбетон". Здесь тариф понизился на 6 %.

На 2017 год установлены тарифы почти для 500 ресурсоснабжающих предприятий региона. "Тарифное меню", предложенное организациями, оценивалось на общую сумму в 56 млрд руб. Из этой суммы Региональной энергетической комиссии Омской области удалось исключить почти 12 млрд руб. неподтвержденных или необоснованных расходов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1 января снижение тарифов по категории "население" произошло у ООО "Теплогенерирующий комплекс", соответственно для жителей посёлка "Амурский" тарифы снизились на 2,2 %. Жителей посёлка ожидает ещё одно новшество. У них начинается переходный период на оплату тепловой энергии по двухставочному тарифу. С 2018 года потребителям будет установлен двухставочный тариф на тепловую энергию в виде ставки за мощность и ставки за энергию, а в этом году тариф установлен в виде ставки за тепловую энергию.

На 6 % снизился тариф и для жителей микрорайона "Завертяева-2". Услуги по теплоснабжению здесь оказывает ООО СМТ "Стройбетон" по сетям МП г. Омска "Тепловая компания". Более всего подешевело тепло для жителей микрорайона "Амурский-2", поскольку тариф ООО СМТ "Стройбетон" уменьшился почти на 19 %. Снижение связано с увеличением полезного отпуска из-за ввода в эксплуатацию нового жилья на территориях.