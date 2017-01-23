Омскую "Тепловую компанию" банкротят за долг в 288 млн руб.

Заявление о банкротстве МП г. Омска "Тепловая компания" в Арбитражный суд Омской области в конце минувшей недели подало ООО "Газпром межрегионгаз Омск". По состоянию на 23 января 2017 года, просроченная дебиторская задолженность предприятия за потреблённый природный газ составляет 288,9 млн руб.

Долг "Тепловой компании" перед поставщиком начал копиться с апреля 2016 года и увеличился более чем в двенадцать раз по сравнению с данными на 01.01.2016 г. Стоит отметить, что ранее между компаниями уже заключалось мировое соглашение по оплате дебиторки, но сроки выплат нарушаются. Кроме того, как сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Омск" игнорируется и договорённость, достигнутая на уровне мэра Вячеслава Двораковского и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Омск" Виктора Варжина, по гарантии оплаты до конца 2016-го 185 млн руб. Долг ликвидирован не был (оплачено всего 33,8 млн рублей - 17 % от указанной суммы).

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в мэрии города, администрацией предпринимаются все необходимые меры по выходу из сложившейся ситуации, которая во многом возникла из-за долгов перед "Тепловой компанией" со стороны "ОмскРТС" и бюджетных организаций различных уровней. Городские власти уверены, что избежать процедуры банкротства удастся, как это в свое время было сделано с "Омскэлектро".

Вместе с тем, "Газпром межрегионгаз Омск" пока не располагает никакой официальной информацией от администрации города или руководства теплоснабжающей организации. Официальных документов с графиками погашения долгов не поступало.

Напомним, производство и транспортировка тепловой энергии МП "Тепловая компания" составляют 7,87 млн Гкал/год. От сетей предприятия теплоснабжением обеспечивается 90 % потребителей города.