Омская "Тепловая компания" начала отдавать долги "Газпрому"

Муниципальное ресурсоснабжающее предприятие выплатило часть долга ООО "Газпром межрегионгаз Омск". В итоге задолженность за потреблённый природный газ теперь составляет более 275 млн руб.

Как сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Омск" - компания, входящая в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), МП Омска "Тепловая компания" начала гасить долг за потреблённый природный газ по мировому соглашению, заключённому ещё летом прошлого года. С 18 по 24 января муниципальным предприятием перечислена часть средств в размере 9,1 млн руб.

Окончательный расчёт по общей сумме, отражённой в мировом соглашении, "Тепловая компания" должна была осуществить не позднее 30 сентября 2016 г., но, нарушив условия документа, задержала почти на четыре месяца. Напомним, региональный поставщик газа инициировал процедуру банкротства "Тепловой компании". До недавнего времени её общий долг перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск" составлял более 284,9 млн руб.