Минфин составил топ-10 налогоплательщиков в бюджет Омской области
Экономика  •  20 января 2017, 13:10, последнее обновление 20 января 2017, 13:10  •  печать

Минфин составил топ-10 налогоплательщиков в бюджет Омской области

Автор: Вероника Делор

Рост налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет составил 8,4 млрд рублей за минувший 2016 год.

Министерство финансов Омской области озвучило десятку крупнейших налогоплательщиков в областной бюджет по итогам 2016 года. Первую строчку рейтинга возглавил производитель пива АО "САН ИнБев", на втором - расположилось АО "Газпромнефть-ОНПЗ", а на третьем - ООО "Омсквинпром".

С четвёртого по десятое место в порядке возрастания заняли компании: АО "Транснефть-Западная Сибирь", ООО "ЛВЗ "ОША", АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют", ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Российские железные дороги", ПАО ООО "Полиом" и Сбербанк. Как рассказал министр финансов Вадим Чеченко, рост налоговых и неналоговых доходов за минувший год составил 8,4 млрд рублей.

"С такими показателями мы должны войти в число федеральных лидеров по динамике налоговых и неналоговых доходов", - объяснил Чеченко.

По его словам, прорывом 2016 года стал рост отчислений от Сбербанка и "Полиома". Вместе эти две компании перечислили в областной бюджет более 3,5 млрд руб.

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r Теги  •  #компании #Министерство финансов #налоги #налогоплательщики

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