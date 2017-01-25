Омским предпринимателям не мешает коррупция

Сегодня на заседании инвестиционного совета рассматривались результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области. Респондентами стали омские предприниматели. Таким образом чиновники выясняли, какие административные барьеры мешают развитию бизнеса.

Выяснилось, что топ-3 барьеров - это нестабильность законодательства, ограничение доступа к госзакупкам, высокая налоговая нагрузка на бизнес.

Вместе с тем снизилось влияние на бизнес таких барьеров, как сложность получения доступа к земле, коррупция и затянутость процедуры лицензирования.

Наибольшая доля предпринимателей, указавших на высокий уровень конкуренции, представлена рынками торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Меньше всего конкурентов у сферы ЖКХ и предпринимателей, занимающихся сбором твёрдых коммунальных отходов. Зато потребители жалуются на то, что в регионе недостаточно медицинских организаций, мало оказывается услуг по отдыху и оздоровлению детей.

Стоит отметить, что по этому рейтингу федерация будет оценивать уровень административных барьеров, существующих в нашей области. В 2015 году мы заняли 27 место.

Губернатор по итогам доклада о мониторинге, который озвучила министр экономики Оксана Фадина, дал поручение провести работу над ошибками и до 20 февраля внести свои предложения по поводу того, как в Омской области снизить административные барьеры, снизить количество жалоб на бизнес, а самим предпринимателям дать возможность стабильно развиваться.