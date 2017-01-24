В Омске падает выпуск промышленной продукции
Экономика  •  24 января 2017, 13:55, последнее обновление 24 января 2017, 13:56  •  печать

В Омске падает выпуск промышленной продукции

Автор: Виктория Стрельникова

В прошлом году производство промышленной продукции в нашем регионе упало на 3 %. Выпуск своей продукции снизили нефтяники, машиностроители и металлурги.

Производство промышленной продукции в Омской области в январе-декабре 2016 года оказалось ниже уровня января-декабря 2015 года на 3 %. Об этом сообщает Омскстат. Подобное падение объёмов обусловлено сокращением выпуска продукции по таким видам деятельности, как производство нефтепродуктов (97,4 %), машин и оборудования (82,9 %), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (98,1 %), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (92,7 %).

Вместе с тем в производстве пищевых продуктов сохранился рост выпуска мяса и субпродуктов (11,7 %), свинины (8,8 %), говядины (6,5 %), цельномолочной продукции (5,2 %).

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r Теги  •  #машиностроение #пищевая промышленность #промышленность

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