В Омске падает выпуск промышленной продукции

В прошлом году производство промышленной продукции в нашем регионе упало на 3 %. Выпуск своей продукции снизили нефтяники, машиностроители и металлурги.

Производство промышленной продукции в Омской области в январе-декабре 2016 года оказалось ниже уровня января-декабря 2015 года на 3 %. Об этом сообщает Омскстат. Подобное падение объёмов обусловлено сокращением выпуска продукции по таким видам деятельности, как производство нефтепродуктов (97,4 %), машин и оборудования (82,9 %), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (98,1 %), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (92,7 %).

Вместе с тем в производстве пищевых продуктов сохранился рост выпуска мяса и субпродуктов (11,7 %), свинины (8,8 %), говядины (6,5 %), цельномолочной продукции (5,2 %).