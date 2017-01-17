Правительство РФ поддержит театры и благоустройство в Омской области
Общество  •  17 января 2017, 12:04, последнее обновление 17 января 2017, 12:12  •  печать

Правительство РФ поддержит театры и благоустройство в Омской области

Автор: Василий Епанчинцев

Два районных театра, скверы и парки в Омской области получат дополнительное финансирование от федерального правительства.

На вчерашнем заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в правительстве России было принято решение о выделении Омской области субсидий на поддержку театров и благоустройство в малых городах. На реализацию проектов будет направлено 9,5 млн рублей. 7,8 млн рублей получат Северный драматический театр имени М. А. Ульянова и Калачинский театр кукол "Сказка".

В год 90-летия нашего земляка - Михаила Александровича Ульянова - это поддержка, на мой взгляд, особенно значима, - заявил член комиссии, депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко. - Театр, названный его именем, стал точкой культурного притяжения для всех тарчан и должен жить активной творческой жизнью.

Ранее Омской области на благоустройство было выделено 355 млн рублей. Теперь на обустройство парков и скверов в малых городах с численностью до 250 тыс. человек будет направлено дополнительно 1,6 млн рублей. В частности, деньги будут направлены на улучшение городской среды в Исилькуле, Называевске и Тюкалинске.

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r Теги  •  #Андрей Голушко #благоустройство

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