Правительство РФ поддержит театры и благоустройство в Омской области

На вчерашнем заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в правительстве России было принято решение о выделении Омской области субсидий на поддержку театров и благоустройство в малых городах. На реализацию проектов будет направлено 9,5 млн рублей. 7,8 млн рублей получат Северный драматический театр имени М. А. Ульянова и Калачинский театр кукол "Сказка".

В год 90-летия нашего земляка - Михаила Александровича Ульянова - это поддержка, на мой взгляд, особенно значима, - заявил член комиссии, депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко. - Театр, названный его именем, стал точкой культурного притяжения для всех тарчан и должен жить активной творческой жизнью.

Ранее Омской области на благоустройство было выделено 355 млн рублей. Теперь на обустройство парков и скверов в малых городах с численностью до 250 тыс. человек будет направлено дополнительно 1,6 млн рублей. В частности, деньги будут направлены на улучшение городской среды в Исилькуле, Называевске и Тюкалинске.