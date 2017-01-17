В домах омичей продолжают менять устаревшие лифты
Общество  •  17 января 2017, 10:57  •  печать

В домах омичей продолжают менять устаревшие лифты

Автор: Варвара Козловская

Региональный фонд капитального ремонта приступил к замене 26 старых лифтов в многоэтажках на Московке и Левобережье.

В Омской области в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов проводится замена 115 комплектов лифтового оборудования.

В настоящее время работы ведутся в 16 многоквартирных домах: 20 комплектов лифтового оборудования заменены, 49 лифтов находятся на этапе демонтажа. С поступлением лифтового оборудования работы по замене начнутся в остальных домах. Работы планируется  завершить в течение 3 месяцев.

- Замена лифтового оборудования включает демонтаж старого лифтового оборудования, монтаж направляющих и противовесов, установку новых кабин лифта, замену подъёмных механизмов и станций управления, также проводится ремонт машинных отделений. Нормативный срок эксплуатации лифтового оборудования составляет 25 лет, - сообщили в пресс-службе фонда.

Компания ООО "Курс" проводит работы по замене 33 комплектов лифтового оборудования в 7 многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: улица Лукашевича, 25а; улица Лукашевича, 7; улица Лукашевича, 1; улица Туполева, 1а; улица Перелёта, 4; бульвар Зелёный, 7; бульвар Зелёный, 10.  

Подрядная организация ООО "Лифтком" проводит работы по замене 44 комплектов лифтового оборудования в 10 многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: пр. Комарова, д. 1; улица Дианова, 7; улица Крыловская, 23; проспект Менделеева, 30; улица 4-я Транспортная, 40; улица 4-я Транспортная, 34; улица Кирова, 9; улица Краснопресненская, 6; Омская область, Омский р-н, п. Ростовка, 12; Омская область, Омский р-н, п. Ростовка, 7.

Замену 38 комплектов лифтового оборудования в 9 многоквартирных домах выполняет ООО "ПКФ Сиблифт": улица Взлётная, 5а; улица Степанца, 8а; улица Волгоградская, 30; улица Дианова, 9; улица Степанца, 8; улица Лукашевича, 2в; улица Лукашевича, 6; улица Туполева, 3; улица Звёздная, 2г.

Напомним, что первые 26 комплектов лифтового оборудования были заменены в конце 2016 года.

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r Теги  •  #замена #лифты #Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Комментарии

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Антон Никольский  •  17 января 2017, 11:06

Три месяца пешком ходить - не большое удовольствие, но если новый лифт поставят того это стоит. Надеюсь, хотя бы за этот период простоя людей платить не заставят за лифты - а то наши жилищники могут и не такое устроить.

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