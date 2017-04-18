Омская филармония пополнится новым хором

На личном приёме у губернатора Омской области Виктора Назарова побывала руководитель любительского камерного хора академического пения "Певчие", профессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения факультета культуры и искусств Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Лариса Сабитова. Она обратилась к главе региона с просьбой включить студенческий коллектив в состав Омской филармонии.

Хор набрал высоту, у него своя публика, люди нас знают. В хоре очень большой потенциал, к нам стремятся попасть музыканты города. В дальнейшем это площадка для будущих кадров, - заявила Сабитова.

Виктор Назаров дал поручение региональному министерству культуры включить со следующего года хор "Певчие" в структуру филармонии. "Для того чтобы коллектив вошёл в Омскую филармонию, необходимо финансирование, - отметил губернатор. - Сегодня мы принимаем решение, что хору быть. Для нас, действительно, почётно, чтобы такой хор был. При формировании бюджета следующего года, будут заложены средства на формирование этого коллектива, включение его в состав омской филармонии".

Хор "Певчие" действует в ОмГУ с 2012 года. В его составе студенты, выпускники факультета культуры и искусств разных лет, концертмейстер и художественный руководитель.