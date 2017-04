Семилетний омич выбыл из шоу "Голос"

14 апреля в эфире Первого канала вышел очередной выпуск шоу "Голос.Дети", в котором принимал участие 7-летний Юрий Максименков из Омска. На слепых прослушиваниях он покорил певца Диму Билана исполнением песни "Симона" и попал в его команду. Позже он спел эту песню с Владимиром Кузьминым в передаче "Сегодня вечером".

В этот раз наш земляк вместе с Полиной Дмитренко из Твери и Алисой Голомысовой из Москвы исполнили песню Whats Love Got to Do. Члены жюри довольно высоко оценили выступление ребят, однако участвовать в конкурсе останется только Алиса Голомысова. Такой выбор сделал наставник трио Дима Билан.

Смотреть с 5:10

Сам Юрий Максименков поблагодарил своего наставника Диму Билана за правильную цель, проект и за новых друзей. Напоследок он сказал певцу, что тот шикарен, и обнял ведущего проекта Дмитрия Нагиева. Отметим, что семья Максименковых готовила Юру к возможной неудаче на проекте. Об этом мама мальчика Елена рассказала в интервью нашему сайту. "Мы настраиваем Юру на победу, но ведём параллельно разговоры и на тот случай, если он не пройдёт дальше. Его эмоциональное состояние нам важнее, чем победа в конкурсе. Мы в любом случае очень любим и гордимся своим сыном".