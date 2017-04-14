Омич стал лауреатом американского конкурса

Выпускник ОмГУПС, сотрудник телеканала "Продвижение", преподаватель кафедры "Связи с общественностью, сервис и туризм" ОмГУПС Иван Захаренко стал обладателем премии в номинации "Экспериментальный фильм" международного конкурса Los Angeles Film Awards. Его короткометражная картина "Снимок" (Snapshot), представленная в конкурсной программе, завоевала симпатии компетентного жюри и получила поощрительную премию.

- Фильм я снимал не для этой премии, а чтобы посмотреть, насколько то, что в итоге получится, может котироваться на фестивальном уровне. Наша команда выиграла не основной приз категории, а почётное упоминание. Это плавающая награда, которая даётся на усмотрение жюри. Проще говоря, это второе место, но дают его не всегда. "Снимок" - это гипертрофированная реальность, в которой можно посмотреть, что собой представляет человек, когда попадает в ситуацию выбора. Со стороны кажется, что выбор однозначен, но бывает и по-другому. Тема не новая, зато очень актуальная сегодня, как мне кажется. Это фильм об условном соседе, коллеге, знакомом, друге, - поделился с "Омск Здесь" Иван Захаренко.

Бюджет фильма составил около 100 тысяч рублей. Молодой режиссёр снял фильм на полном энтузиазме и на свои личные средства. Это тот случай, когда сам себе не только режиссёр, но также сценарист, постановщик и продюсер. Иван не просто арендовал профессиональное оборудование, но и "зажёг" своей идеей актёров и всю съёмочную группу. В съёмках фильма принимали участие актёры омских театров: тюзовцы Максим Пешин и Александра Корнева, "лицеисты" Наталья Целевич и Николай Пушкарёв, а также актриса "Пятого театра" Алёна Фёдорова. По ту сторону экрана были задействованы операторы, звукорежиссёры и осветители телеканала "Продвижение".

Съёмочный процесс

- Сумма для меня существенная, а для отбора на нишевый международный фестиваль, где представлены независимые и некоммерческие фильмы, смешная. Там категории "Фильм без бюджета" подразумевают, что они меньше $ 5000, - рассказал Иван. - В общем-то эта премия ничего не даёт, кроме небольшого плюсика для узнавания твоего имени. И то, что, может, не зря делали всё это. Всё это инвестиции в себя. Официально я могу теперь на фильме крепить лейбл фестиваля с подписью "Winner".