Омский дизайнер представила коллекцию одежды на Неделе моды в Риме
Культура  •  13 апреля 2017, 11:50, последнее обновление 13 апреля 2017, 11:50  •  печать

Омский дизайнер представила коллекцию одежды на Неделе моды в Риме

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Студентка ОмУДТ Виктория Вейгант представила на Fashion Week 2017 года свою коллекцию одежды "Майя".

Студентка кафедры "Дизайн костюма" ОмГТУ, призёр Всероссийского фестиваля искусства и дизайна "Сибирская этника" Виктория Вейгант стала участницей Roma Fashion Week 2017 года.

Как рассказала Виктория, в коллекции весна-лето она сделала акцент на женственность. Вдохновение Виктория искала в насекомых, точнее, в их структуре, поэтому неслучайно коллекция называется "Майя". Она участвовала в номинации alta moda, где предстояло вывести на подиум четыре модели.

 

#romafashonweek2017

Публикация от V E I G A N T V I C T O R I A (@viktoriaveigant)

- Присутствие в коллекции льняных тканей и стекляруса создают блеск и звуки шуршания, присущие насекомым. Всё сделано вручную, даже стежки на плаще. Вся коллекция - лёгкие и воздушные натуральные ткани, много ручной работы. На брюках крупные пайетки, которые вырезаны вручную из стекляруса. Всё это сделано, чтобы добиться звука их шуршания, как у насекомых, - отметила дизайнер.

Как рассказала Виктория, она не заняла призового места, однако не расстроилась, так как ехала не столько себя показать, сколько на других посмотреть. Пока имя Виктории Вейгант ещё не известно широкой публике, оценить стоимость её работ невозможно, впрочем, цена использованных ею дорогих итальянских тканей составляет более 20 тысяч рублей. Сама же девушка уверена, что не всегда дорогие наряды могут сделать человека стильным.

- У женщины много денег, и она может себе позволить приобрести дорогие вещи, но безвкусно их сочетает, а рядом стоит человек с правильно подобранной белой футболкой и в джинсах, и он может быть гораздо стильнее. Если человек не умеет сочетать одежду, то деньги ему не помогут, - считает Виктория Вейгант.

Теги  •  #дизайнер #Неделя моды #участник

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