Омский дизайнер впервые представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме
Культура  •   6 марта 2017, 16:04, последнее обновление 6 марта 2017, 16:30  •  печать

Омский дизайнер впервые представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме

Автор: Дарья Молчанская

Участница Всероссийского фестиваля "Сибирская этника" и международного фестиваля "Формула моды: Восток - Запад" студентка ОмУДТ Виктория Вейгант представит через три недели в Риме свою коллекцию одежды "Майя".

Став в октябре прошлого года победительницей Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Сибирская этника", 19-летняя студентка 2-го курса кафедры "Дизайн костюма" Виктория Вейгант получила также шанс представить свою авторскую коллекцию одежды в Риме. Именно её работу из работ пяти конкурсанток из Омска оценили в Италии. Отметим, что до этого такую возможность представители омской школы дизайна, которая существует уже 30 лет, не имели. 

Как рассказала Виктория Вейгант, в Риме она представит коллекцию весна-лето, акцент в которой будет сделан на женственность. Вдохновение Виктория искала в насекомых, точнее, в их структуре, поэтому не случайно коллекция называется "Майя". Присутствие в ней льняных тканей и стекляруса, по её словам, и создадут блеск и звуки шуршания, присущие насекомым. Основную работу дизайнер делала вручную, и даже стежки на плаще - дело её собственных рук, а не работа швейной машинки. 

Виктория Вейгант и костюм из коллекции "Майя"

- Это будут лёгкие и воздушные натуральные ткани. Будет очень много кутюр, ручной работы, так как я очень люблю именно эту работу. Чтобы добиться такого силуэта плаща, я соединила вручную стеклярусом две ткани - неопрен и жаккард. Глазки стрекоз сделаны из стекляруса, я их тоже пришивала вручную, - поделилась дизайнер. - На брюках крупные пайетки, которые тоже вырезаны вручную из стекляруса. Всё это сделано, чтобы добиться звука их шуршания.

От предстоящей поездки в Рим Виктория ждёт грандиозности, и признаётся, что едет, скорее, не для победы, а чтобы себя показать и на других посмотреть. "Это возможность, которая даётся не каждому, и я думаю, что эта поездка изменит мою жизнь. В плане города, в плане моды, в плане того, как я буду дальше работать".

Пока имя Виктории Вейгант ещё не известно широкой публике, оценить стоимость её работ невозможно, впрочем, цена использованных ею дорогих итальянских тканей составляет более 20 тысяч рублей. Сейчас, как рассказала дизайнер, её костюмы берут в аренду на выход для светских мероприятий, тематических вечеринок или для ведущих корпоративов. 

Фото: Илья Петров

Теги  •  #live #омские дизайнеры #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #Формула моды: Восток-Запад

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