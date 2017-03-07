Блеск из 90-х и формы из 20-х. Омские дизайнеры о весенних трендах

Каждая девушка, даже если она не особо следует модным тенденциям, порой задаётся вопросом "Что надеть?". Мнения экспертов сходятся в одном: модно сегодня просто не быть таким, как все. Мода, по их словам, - это не обязательно дорогие брендовые вещи, а собственный стиль, в котором каждый может выразить свою индивидуальность.

Ульяна Исаенко, создатель шопинг-студии "ЛYК":

- Сейчас актуальна история про 70-е и 80-е. Отсюда может быть второе дыхание у денима, джинсы, а также блеска и текстурности. Можно достать из шкафа люрекс, но очень аккуратно. Но опять же всё в силу вашей смелости и самодозволенности. Я считаю, что важно чувствовать себя комфортно и гармонично, и понять, что для вас является комфортным, стильным и гармоничным. И когда вы сами будет это чувствовать, то и все вокруг будут считать вас красивой.

Этой весной бренды предлагают на рынок практически всё: длинное, короткое, цветное и чёрно-белое. Основным фэшн-трендом в предстоящем сезоне 2017 года будет стилизация под 80-е: преувеличенный верх, ультракороткое мини с акцентированной талией, блестящие фактуры и броские цвета. Но самый серьёзный "маст-хэв" - это возращение 90-х: худи, толстовки, гранж и много рваной джинсы.

Эмма Васильева, директор центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, член Союза дизайнеров России:

- Можно смело использовать блеск из 90-х и формы из 20-х, даже 10-х годов. Не запрещено перебрать и 2000-ые. Но знаете, сегодня сложно дать практические советы, и достаточно открыть в интернете цвета Pantone, где представлены все модные цвета. То же самое касается и тенденций на 2017 год - это деним, с дырками или потёртостями, люрекс. Миксовать можно всё, в том числе фактуры, главное, чтобы вы себя комфортно в этом чувствовали и понимали, что это вкусно, стильно и модно. Сложно рассказать о том, какие сейчас существуют тенденции.

В этом сезоне стоит обратить внимание на асимметрию, цветочный принт, пышные рукава в викторианском стиле, оборки, рюши, люрекс и крупные украшения. Останутся популярны логотипы и слоганы на одежде, а также глубокие вырезы и разрезы. Что касается цветовой гаммы, то балом будет править женственность, а значит в моде - пастель. По версии Pantone актуальными будут нежно-бирюзовый оттенок Island Paradise, пудровый Pale Dogwood и нюдовый Hazelnut, а также синие оттенки Niagara и Lapis Blue, оранжевый Flame или сочный зелёный оттенок Greenery.

Впрочем, самый главный тренд, по словам всех модных экспертов, - это быть собой. И если пять лет назад все следили за стилем звёзд, то сейчас в моде индивидуальность и чувство собственного стиля.

Виктория Вейгант, студентка 3 курса ОмГТУ кафедры "Дизайн костюма", призёр Всероссийского фестиваля искусства и дизайна "Сибирская этника", участница Roma Fashion Week 2017 года:

- Можно привести простой пример. У женщины много денег, и она может себе позволить приобрести дорогие вещи, но безвкусно их сочетает, а рядом стоит человек с правильно подобранной белой футболкой и в джинсах, и он может быть гораздо стильнее. Если человек не умеет сочетать одежду, то деньги ему не помогут.

Главные тенденции сезона весна-лето 2017 по версии журнала Vogue

1. Розовый во всех своих проявлениях: от нежно-пудрового до ядерной фуксии

2. Голубой с оранжевым и голубой с синим

3. Неклассический костюм с гипертрофированно большими плечами или лацканами, слишком высокой или низкой застёжкой, двубортные или с рукавами-буфами

4. Комбинезон на молнии спереди

5. Спортивные объёмные ветровки, нейлоновые шаровары и велосипедки

6. Поло - классическая футболка с застёжкой с провокационной надписью или капюшоном

7. Горизонтальные и вертикальные полоски

8. Белый или цветной горох на чёрном фоне

9. Цветочный принт

10. Драпировки в мешковатых платьях

11. Глубокие декольте, асимметричные вырезы и сложные навороты на груди

12. Прозрачное белое платье

13. Принт в виде сердца

14. Хлопковая объёмная блуза и широкая юбка или брюки с очень высокой талией

15. Лого и слоганы

16. Платья baby-doll

17. Шёлковые жаккарды, корсеты и бантики