Участники омского кинофестиваля "Движение" получат поддержку Александра Цекало

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" - ежегодный смотр молодого российского кино, заявки к участию в котором принимаются до 26 марта. Уже известно, что его гостями станут режиссёр Никита Михалков, спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Европейским союзом Сергей Ястржембский и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Впервые в этом году совместно с продюсерской компанией "Среда" Александра Цекало будет проводиться отбор работ на конкурс одного из развивающегося жанра на мировом кинорынке - веб-сериалов.

" Веб-сериалы - один из самых свежих и новых форматов в киноиндустрии. Они собирают миллионы просмотров и сотни тысяч уникальных зрителей, они разнообразны пожалуй больше, чем любой другой вид киноконтента - хронометраж веб-сериалов может быть от одной минуты до стандартных для телевидения 52 минут, в них могут сниматься звёзды - и они создают собственных звёзд, режиссёры дебютируют онлайн и прокладывают себе дорогу к "Оскару", - рассказала куратор конкурса Анна Гудкова.

Принять участие в конкурсе веб-сериалов могут как идеи, так и уже снятые и прошедшие на онлайн-платформах проекты хронометражем от 1 до 15 минут. Работы будут приниматься до 1 апреля 2017 года. В финал конкурса войдут около 10 проектов, которые будут презентованы в рамках кинофестиваля "Движение". Лучший из них будет рассмотрен для дальнейшего запуска.