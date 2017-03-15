Стали известны имена членов жюри кинофестиваля "Движение"

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Конкурсная программа фестиваля состоит из нескольких блоков: "Движение. Вперёд", демонстрирующее дебюты молодых кинематографистов; "Движение. Жизнь", в рамках которого будут представлены документальные фильмы, и "Движение. Начало" - программа короткого метра.

Председателем жюри программы полнометражных фильмов "Движение. Вперёд" стал режиссёр Алексей Попогребский. Участник Берлинского кинофестиваля и победитель "Кинотавра" в последние годы работал в новом для себя формате телесериала и преподавал в Московской школе кино. Напомним, на первом кинофестивале в 2013 году председателем жюри был Василий Сигарёв, на втором - Владимир Хотиненко, на третьем - Карен Шахназаров, а в прошлом году эта миссия была возложена на Валерия Тодоровского.

Короткометражные работы в этом году жюри оценит под руководством продюсера Сабины Еремеевой, а документальный конкурс будет судить жюри под председательством режиссёра Алексея Федорченко.

Алексей Попогребский

Внеконкурсная программа представлена тремя блоками: "Движение. Вектор" (знаковые картины отечественного кинематографа минувшего года), "Движение. Навстречу" (эксклюзивные "пилоты" русских телесериалов) и практическая секция "Движение. Школа" (мастер-классы и круглые столы). Кроме этого, впервые в рамках кинофестиваля пройдёт конкурс веб-сериалов, победитель которого получит шансы реализовать свой проект с помощью продюсерской компании Александра Цекало "Среда".

Фото: InterviewRussia