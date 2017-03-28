В кризис омичи приобщаются к культуре

В Омской филармонии подвели итоги традиционной распродажи, сообщает gtrk-omsk.ru. В течение дух дней абонементы продавались с 30-процентной скидкой. Наибольшим успехом пользовались семейные и детские абонементы.

У многих людей уже есть конкретные любимые места, - рассказала заместитель директора по маркетингу Омской филармонии Елена Притульчик. - Таких посетителей уже порядка 30 %, которые приходят на ярмарку и сообщают о том, что к нам ходят регулярно, есть любимое место в зале, интересуются, не занято ли оно кем-то, поэтому стремятся в первые дни продажи попасть.