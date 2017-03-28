В кризис омичи приобщаются к культуре
Культура  •  28 марта 2017, 07:58, последнее обновление 28 марта 2017, 08:00  •  печать

В кризис омичи приобщаются к культуре

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По акции горожане раскупили абонементы в Омскую филармонию.

В Омской филармонии подвели итоги традиционной распродажи, сообщает gtrk-omsk.ru. В течение дух дней абонементы продавались с 30-процентной скидкой. Наибольшим успехом пользовались семейные и детские абонементы.

У многих людей уже есть конкретные любимые места, - рассказала заместитель директора по маркетингу Омской филармонии Елена Притульчик. - Таких посетителей уже порядка 30 %, которые приходят на ярмарку и сообщают о том, что к нам ходят регулярно, есть любимое место в зале, интересуются, не занято ли оно кем-то, поэтому стремятся в первые дни продажи попасть.

Всего омичами на распродаже было куплено 3000 абонементов. Особым успехом пользовались программы джазового пианиста Даниила Крамера и дирижера Дмитрия Васильева.

Теги  •  #абонемент #Омская филармония

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