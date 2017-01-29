Омский музыкальный театр отмечает юбилей

В этом году Омский государственный музыкальный театр отмечает сразу два юбилея: 29 января исполняется 35 лет со дня открытия нового здания и присвоения Омскому театру музыкальной комедии статуса синтетического театра, а 24 мая театр отметит свой семидесятилетний юбилей.

Проект здания, разработанный Д. Лурье, Н. Стружиным и Н. Белоусовой, стал инновационным архитектурным проектом для России начала восьмидесятых. Новый театр был оснащён подвижной конструкцией сценической площадки (вращающиеся кольцо и круг), акустической и световой аппаратурой, а также передовыми инженерными устройствами. За 35 лет на сцене Омского государственного музыкального театра было поставлено около 150 спектаклей всех музыкальных жанров.

29 января 1982 года новый театр открылся премьерой оперы Тихона Хренникова "В бурю", а сегодня, 29 января 2017 года, на сцене Омского государственного музыкального театра состоится юбилейный сотый показ спектакля Фантастический балет французского композитора Адольфа Адана "Жизель".

Свой юбилейный год театр отметит новыми премьерными постановками. Весной будут показаны музыкальная комедия Юрия Милютина "Девичий переполох" и комическая опера Гаэтано Доницетти "Рита, или Пиратский треугольник", а летом состоится премьера балета "Эсмеральда" на музыку русских и зарубежных композиторов в редакции балетмейстера Надежды Калининой.