Владимир Кузьмин о выступлении 7-летнего омича: "Это великолепно!"
Культура  •  20 марта 2017, 10:28, последнее обновление 20 марта 2017, 10:31  •  печать

Владимир Кузьмин о выступлении 7-летнего омича: "Это великолепно!"

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Участник шоу "Голос.Дети" из Омска 7-летний Юрий Максименков, который спел на программе хит Владимира Кузьмина "Симона", встретился в известным исполнителем лично.

В эфире Первого канала в передаче Андрея Малахова "Сегодня вечером" 7-летний омич Юра Максименков познакомился с певцом Владимиром Кузьминым, песню которого исполнил на шоу "Голос.Дети".

Юный певец повторил своё выступление и рассказал, что помимо "Симоны" исполняет ещё несколько песен легендарного русского рокера - "Эй, красотка" и "Сказка моей жизни". Кроме этого, Юрий Максименков получил из рук Кузьмина диск с песнями.

"Великолепно вообще", - так отозвался известный певец о выступлении юного омича на шоу, добавив, что рассмотрит возможность совместного выступления с ним, если тот дойдёт до финала шоу "Голос".

Отметим, что наставником омича стал Дима Билан, и сейчас Юра ожидает конца слепых прослушиваний, когда наставники поделят свои команды на тройки. Добавим также, что мальчик уже мечтает спеть с популярным певцом, концерт которого состоится в Омске 3 апреля, на одной сцене.

Теги  •  #Владимир Кузьмин #выступление #Голос. Дети #омич

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